В двух школах Воронежа мясо хранили с грубыми нарушениями

10 Окт. 08:13 2018-10-10T08:13:06+03:00

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Совместная проверка инспекторов Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям и прокуратурой Левобережного района выявила нарушения в условиях хранения мясной продукции в двух учебных заведениях. Здесь не соблюдался температурный режим, что могло стать причиной порчи продукции и возникновения у учащихся инфекционных заболеваний.

- По факту выявленных нарушений государственными инспекторами составлены заключения, на основании которых прокуратурой Левобережного района возбуждены административные дела, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Каждому из учреждений выписали административный штраф в размере трех тысяч рублей.