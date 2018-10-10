Воронежцев предупредили о банде автомобильных воров, орудующих в Северном микрорайоне
В Воронеже появилась очередная банда автомобильных воров. На этот раз кража аккумулятора произошла в Северном микрорайоне. Горожанин решили предупредить соседей и опубликовал пост в популярной группе в соцсети в среду, 10 октября.
Запчасть сняли с ВАЗ-2110 на улице Владимира Невского, 34а.
- Жители близлежащих домов будьте осторожны! Если данные лица успели кому-то насолить, мои соболезнования, - написал воронежец.
Оказалось, что такие случаи в Северном действительно были. В комментариях к посту девушка сообщила о подобной краже на Московском проспекте, которая произошла недавно. Местные жители предложили владельцам авто искать рядом камеры видеонаблюдения и обращаться в полицию.