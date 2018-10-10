В Воронеже выступит Баста

10 Окт. 00:49 2018-10-10T00:50:08+03:00

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6 ноября в столицу Черноземья с концертом снова приедет Василий Вакуленко. Парень с Ростова-на-Дону известен поклонникам во многих ипостасях - музыкант, артист, режиссер и продюсер, Ноггано и N1NT3ND0. На этот раз перед воронежскими поклонниками Василий предстанет именно в качестве крутого рэпера Басты, покорившего столичную хип-хоп-тусовку с налета.

Баста - частый гость в Воронеже, выступает каждый год и всякий раз собирает аншлаги. В этот раз музыкант привезет программу с композициями альбома «Баста 5», а также исполнит полюбившиеся хиты.

Один из наиболее ярких исполнителей российской хип-хоп-сцены выступит в Event-Hall 6 ноября в 20.00.