В 82% многоэтажек Воронежа включили отопление

9 Окт. 19:35 2018-10-09T19:36:49+03:00

Осталось только три медучреждения, где еще нет тепла Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В мэрии Воронежа сообщили о том, куда же «пришло» тепло в Воронеже по состоянию на 17:00 9 октября. Конечно же, в объектах социальной инфраструктуры батареи работаю уже практически на 100%. Во всех дошкольных и других учебных учреждениях можно не бояться холодов.

А вот больницы и поликлиники немного отстают: здесь тепло дали в 98% объектов. Только три медучреждения из 148 по-прежнему остаются холодными.

Ну а, что же с многоэтажными домами и обычными квартирами? Ведь тепло там обещали начать давать с 5 октября. Так вот, оно запущено в 3753 многоквартирных домах, что составляет 82,3%. Всего предстоит отопить 4562 объекта.