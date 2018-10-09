По следам обуви в Воронежской области поймали своровавших сто рублей братьев

9 Окт. 19:27 2018-10-09T19:27:51+03:00

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В августе 2018 года в дом 36-летнего жителя Нижнедевицка залезли воры. Они разбили окно, пробрались внутрь, похитили одежду, спиртное и 100 рублей. Хоть куш с одной стороны и кажется не большим, однако ущерб составил пять тысяч рублей. И хозяин обратился в полицию.

- С места происшествия экспертами-криминалистами были изъяты следы обуви, в которой злоумышленники совершали преступление. Появилась информация о причастности к краже двух братьев, 29 и 22 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Браться были задержаны. Они пояснили, что знали, по каким дням хозяин отсутствует дома. Также оперативники обнаружили и обувь, следы которой совпали со следами, изъятыми с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».