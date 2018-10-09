В Воронеже могут реконструировать стадион «Динамо»

9 Окт. 18:18 2018-10-09T18:18:37+03:00

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Воронежский стадион «Динамо» был построен в 1932 году и считался одним из самых крупных в стране. Теперь же сооружения устарели, необходима реконструкция спортивной базы.

9 октября губернатор Александр Гусев провел совещание по вопросам использования стадиона «Динамо» с учетом его расположения рядом с парково-рекреационной зоной. Правительство хочет оценить возможности совместного участия в реконструкции территории стадиона, чтобы им могли пользоваться все воронежцы.

Помимо легкоатлетического спортивного ядра на территории в 6,3 га находятся подтрибунные помещения и спорткомплекс с пятью залами различной направленности.

Будут проработаны варианты дальнейших действий, включая оценку необходимых видов работ, подсчет возможных затрат на восстановление стадиона, механизмы взаимодействия с Центральным советом Общества «Динамо» и региональным отделением.