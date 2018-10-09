2018-10-09T18:07:01+03:00
Происшествия

Следователи проверят, как школьница провалилась в канализационный люк в Воронеже

По предварительным данным, ЧП случилось недалеко от учебного заведения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Ученица 5-го класса школы, расположенной на улице Владимира Невского, провалилась в канализационный люк. ЧП случилось в нескольких метрах от ворот школы. Мимо этого места каждый день ходят дети.

По данному факту Следственными органами СК РФ по Воронежской области будет проведена проверка.

По предварительным данным, девочка шла домой после занятий и наступила на неплотно прилегающую крышку. Со слов матери девочки, ее дочь почти провалилась в отверстие, но застряла, зацепившись портфелем, ее спас проходивший мимо мужчина. Ребенок поцарапался и испугался, но серьезно не пострадал.

- В ходе доследственной проверки следователями будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

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