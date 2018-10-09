Воронеж оказался во второй половине рейтинга зарплат

9 Окт. 17:11 2018-10-09T17:44:28+03:00

Так что в нашем регионе средние доходы можно смело назвать низкими

Изменить размер текста: A A

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске – об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей. За эти деньги можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.

А что же в Воронеже? По мнению исследователей, мы зарабатываем в среднем 32,8 тысячи рублей. С этим показателем наш город находится на 55 месте рейтинга. То есть воронежцы могут позволить себе 1,94 потребительских набора. К слову, всего в рейтинге 80 позиций. Так что получается, что Воронеж все-таки ближе к концу списка, нежели к его началу.

Нас опередили такие города, как Липецк, Калуга, Омск, Уфа, Подольск и многие другие.