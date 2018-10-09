2018-10-10T01:33:57+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике благородных оленей пересчитают по голосу

В период размножения самцы ревут для того, чтобы привлечь самок
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронежском заповеднике начался учёт численности самцов европейского благородного оленя. Процесс продлится до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника во вторник, 9 октября.

Пересчет проводится в разгар сезона размножения (гона) у благородных оленей, который приходится на конец сентября — начало октября.

По словам сотрудников заповедника, с началом гона олень-самец занимает участок и метит его, обдирая рогами мелкие деревца и разбивая копытами землю. Метки, как правило, располагаются на лесных полянах, куда бык выходит реветь, привлекая звуками самок и подавая сигнал другим самцам, что участок занят.

Однако специалисты утверждают, что не все быки ревут, часть из них, так называемые «молчуны» не проявляют звуковой активности, это могут быть молодые или истощенные самцы. В популяциях с низкой численностью их число может доходить до четверти от количества ревущих.

Когда же самец собирает на своём участке гарем от двух до пяти самок, он начинает ревностно охранять его от соперников. Обычно по голосу быки могут определить силу противника и избежать столкновения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя