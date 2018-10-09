В Воронежском заповеднике благородных оленей пересчитают по голосу

9 Окт. 16:57 2018-10-10T01:33:57+03:00

В период размножения самцы ревут для того, чтобы привлечь самок

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В Воронежском заповеднике начался учёт численности самцов европейского благородного оленя. Процесс продлится до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника во вторник, 9 октября.

Пересчет проводится в разгар сезона размножения (гона) у благородных оленей, который приходится на конец сентября — начало октября.

По словам сотрудников заповедника, с началом гона олень-самец занимает участок и метит его, обдирая рогами мелкие деревца и разбивая копытами землю. Метки, как правило, располагаются на лесных полянах, куда бык выходит реветь, привлекая звуками самок и подавая сигнал другим самцам, что участок занят.

Однако специалисты утверждают, что не все быки ревут, часть из них, так называемые «молчуны» не проявляют звуковой активности, это могут быть молодые или истощенные самцы. В популяциях с низкой численностью их число может доходить до четверти от количества ревущих.

Когда же самец собирает на своём участке гарем от двух до пяти самок, он начинает ревностно охранять его от соперников. Обычно по голосу быки могут определить силу противника и избежать столкновения.