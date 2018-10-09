В 2019 году Воронежской области из федерального бюджета выделят 11,1 млрд рублей

9 Окт. 16:48 2018-10-09T16:48:33+03:00

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Прогнозируется, что в 2019 году субсидии из федерального бюджета для Воронежской области составят 11,1 млрд рублей. При этом вообще в регион планируется привлечь в течение пяти лет с 2019 по 2024 год порядка 83 млрд рублей.

Воронежская область принимает участие в 11 национальных проектах и в 52 входящих в них федеральных. Как отмечают в облправительстве, разработаны и направлены в министерства региональные составляющие по всем национальным проектам, принятым к реализации на территории региона.

– По 42 федеральным проектам предполагается предоставление субъектам РФ субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования. Федеральными органами исполнительной власти для Воронежской области обозначены следующие условия софинансирования: по действующим субсидиям: федеральный бюджет – 85%, областной – 15%; по вновь вводимым с 2019 года субсидиям: федеральный бюджет – 98%, областной – 2%. При этом софинансирование расходов на дорожное хозяйство – не менее 50%, – говорится в сообщении правительства региона.