Космонавты с МКС поздравили Воронежский мехзавод

9 Окт. 16:30 2018-10-09T16:31:10+03:00

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- Космос начинается на земле! – такими словами поздравили российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев Воронежский механический завод (ВМЗ). С высоты в 400 километров над Землей они поблагодарили коллектив предприятия за работу и надежность двигателей, которые выводят на орбиту ракеты-носители. И пусть в обычной жизни работники ВМЗ далеки от звезд, вечером 4 октября все они были звездами.

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