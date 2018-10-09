В Воронеже задержали 21-летнего парня, находившегося в федеральном розыске

9 Окт. 16:22 2018-10-09T16:22:55+03:00

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В июне 2017 года 21-летний житель Новоусманского района в квартире многоэтажного дома на улице Краснознаменной избил местного жителя. Потерпевшего мужчину доставили в медицинское учреждение с многочисленными ушибами. Согласно заключению медиков, повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

- Возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый парень скрылся от органов следствия, пытаясь избежать уголовной ответственности, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

На днях на улице Платонова молодого человека задержали. К этому моменту он уже находился в федеральном розыске по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отделе полиции парень признался, что прятался у своих знакомых.