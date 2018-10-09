В районной администрации Воронежской области прошли обыски

9 Окт. 16:04 2018-10-09T16:04:00+03:00

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В администрацию Верхнехавского района Воронежской области нагрянули с обысками: следователи подозревают чиновников в превышении должностных полномочий при реализации федеральной целевой программы «Чистая вода». Как сообщает «Ъ-Черноземье», оперативные мероприятия утром 8 октября прошли и в домах, и в рабочих кабинетах руководителей администрации района. Кроме того, уже возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Государственная программа «Чистая вода» направлена на реформирование и модернизацию сектора водоснабжения и водоотведения. Ее реализация в Воронежской области выпала на период с 2011 по 2017 годы.