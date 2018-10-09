Жители Воронежской области жалуются на состояние дорог «с наименьшей социальной значимостью»

9 Окт. 15:58 2018-10-09T15:58:50+03:00

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Жители Семилук сфотографировали дороги в микрорайоне «Старые березки». Затопленные после дождя улицы Пионерскую и Пушкинскую власти отказываются ремонтировать, отмечая их, как дороги «с наименьшей социальной значимостью». Люди потеряли всякую надежду на появление асфальта и просят засыпать огромные грязные ямы хотя бы щебнем.

- На всех улицах микрорайона проложили асфальт, а эти участки бросили и все, нет бюджета! На все обращения власти занимаются отпиской, что данные участки дорог обладают наименьшей социальной значимостью! У меня от такой формулировки шок! Бабушки с этих домов ходят на приёмы в администрацию, но результата ноль! Какое позорище! Только в центре города что- то хоть делают, а на «Старых березках», что, не люди живут? - написала в популярной городской группе местная жительница Елена.

В комментариях к посту посыпались похожие рассказы горожан о состоянии других дорог.

- Такая же история на Московском переулке. Такси осенью и весной не заезжает. С ребенком и коляской очень тяжело пробраться, одеваем бахилы или пакеты, чтобы пройти на асфальт к улице Мурзы, - возмущается Виктория.