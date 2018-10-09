2018-10-09T15:53:23+03:00
Происшествия

В Воронеже двое подростков ограбили мужчину

Гоп-стоп произошел на улице Ленина
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские быстро задержали по подозрению в преступлении двух юношей.Полицейские быстро задержали по подозрению в преступлении двух юношей.Фото: из архива «КП»
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В воскресенье, 7 октября, в 1.35 в парке на улице Ленина на 27-летнего мужчину напали двое парней. Они отобрали у него мобильник, часы, деньги и убежали. Мужчина написал заявление в полицию.

Оперативники опросили очевидцев ЧП. И вскоре задержали по подозрению в преступлении воронежцев 16 и 19 лет прямо в их квартирах.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Если вину подростков докажут, им грозит до шести лет лишения свободы каждому – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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