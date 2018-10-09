В воронежской электричке умерла женщина: скорая не успела на станцию
ЧП произошло в пригородном поезде "Воронеж-1 - Усмань"
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В электричке сообщением "Воронеж-1 - Усмань" накануне, 8 октября, скончалась пассажирка. Она ехала в вечернем поезде из областного центра. Около семи вечера ей стало плохо, очевидцы вызвали скорую. К моменту, когда поезд остановился на станции, к которой прибыла бригада медиков, женщина уже была мертва.
Как сообщают в Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте, умершей было 60 лет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые проведут доследственную проверку. Тело направили на экспертизу, которая прольет свет на причину смерти.