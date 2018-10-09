В общежитии воронежского педуниверситета травили тараканов и устроили «пожар»

9 Окт. 15:39 2018-10-09T15:39:09+03:00

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Ночью 8 октября студенты, проживающие в общежитии Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ) на улице Советской, испугались, что в здании начался пожар. Дело в том, что в коридоре появился какой-то дым и крайне неприятный запах. Обучающиеся решили вызвать спасателей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области нам подтвердили, что вызов действительно состоялся – но пожара никакого не было. Поэтому спасателям и не пришлось что-либо тушить.

Оказалось, что кого-то из обитателей общежития так заели тараканы, что он поспешил от них избавиться ночью. Более того, появилась информация, что кто-то для этого даже зажег дымовую шашку. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области опровергли данную информацию.

- Была не дымовая шашка, а средство для борьбы с насекомыми – обычный аэрозоль, который давал дымку, - сообщили в полиции. Так что жильцам общежития ничего не угрожало.