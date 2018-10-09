2018-10-09T15:22:27+03:00
Происшествия

Под Воронежем «Тойота» врезалась в столб: двое раненых

ДТП случилось в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разбираются, почему водитель потерял контроль над машиной.Полицейские разбираются, почему водитель потерял контроль над машиной.Фото: Ольга Крыльцова
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Во вторник, 9 октября, в семь часов утра на улице Ленина в селе Орлово Новоусманского района произошла авария.

- «Тойота» врезалась в электрический столб. В аварии пострадали 23-летний водитель и 28-летний пассажир. Оба – жители Воронежской области. Их увезли в больницу. Наши сотрудники разбираются, почему водитель не справился с управлением машиной, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

Напомним, 8 октября, в 18.45 на хуторе Красный Рамонского района 54-летний водитель «ПАЗа» слишком поздно заметил переходившего дорогу 55-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте.

А около четырех утра 8 октября в Грибановском районе «Лада-Гранта» выехала на встречную полосу и врезалась в мопед Racer. 40-летний житель Борисоглебска, ехавший на нем, погиб. А 43-летнему водителю «Лады» предстоит объяснить полицейским, почему он так неосторожно вел машину среди ночи.

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