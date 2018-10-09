Два депутата из Воронежской области нарушили закон и лишились полномочий
Они оба «забыли» отчитаться о своих доходах
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Двое членов Совета народных депутатов Губаревского поселения нарушили закон и не представили сведения о своих доходах, расходах и об имуществе за 2017 год. Хотя депутаты должны были отчитаться не только о своем достатке, но и о заработке жен и даже детей.
- Врокурор района внес представление в Совет народных депутатов с требованием прекратить досрочно полномочия депутатов, нарушивших законодательство о противодействии коррупции, - комментируют в областной прокуратуре.
И действительно Совет принял решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов.