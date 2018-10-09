Подросток из Воронежской области пытался угнать «Форд»
В Семилукском районе полицейские задержали 17-летнего местного жителя. Этот парень пришел на улицу Льва Толстого в поселке Латная, где около одного из домов был припаркован автомобиль «Форд Сиерра». Он решил угнать автомобиль.
Молодой человек пробрался в салон машины и соединил провода, но двигатель транспортного средства не запустился. Тогда парень попробовал похитить аккумулятор из припаркованного неподалеку автомобиля «ВАЗ-2104». Однако и это не получилось: вышел хозяин «Форда» и остановил молодого расхитителя. Полицейские задержали юношу.
Были возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража».