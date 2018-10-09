2018-10-09T14:14:51+03:00
Происшествия

Подросток из Воронежской области пытался угнать «Форд»

Однако у парня ничего не вышло
Олег ИВАНОВ
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В Семилукском районе полицейские задержали 17-летнего местного жителя. Этот парень пришел на улицу Льва Толстого в поселке Латная, где около одного из домов был припаркован автомобиль «Форд Сиерра». Он решил угнать автомобиль.

Молодой человек пробрался в салон машины и соединил провода, но двигатель транспортного средства не запустился. Тогда парень попробовал похитить аккумулятор из припаркованного неподалеку автомобиля «ВАЗ-2104». Однако и это не получилось: вышел хозяин «Форда» и остановил молодого расхитителя. Полицейские задержали юношу.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража».

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