Воронежский аэропорт зафиксировал рекордный пассажиропоток

9 Окт. 14:03 2018-10-09T14:03:49+03:00

За десять месяцев года услугами аэровокзала воспользовались более 600 тысяч человек

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Воронежский аэропорт подсчитывает пассажиров, которые воспользовались услугами аэровокзала. В ночь на 8 октября очередной вылетающий одним из рейсов стал рекордным. С начала года и до 8 октября воронежский аэропорт пропустил через себя столько путешествующих, сколько прошло через него за весь 2017 год.

- Мы перевезли 606 289 человек на 3 месяца раньше. Рекордный пассажир в ночь на 8 октября улетел в Стамбул с авиакомпанией Turkish Airlines, - сообщили в официальной группе аэропорта в соцсети.