2018-10-09T13:41:46+03:00
Общество

Эксперты оценили среднюю зарплату медработников в Воронежской области в 30 тысяч рублей

При этом чаще всего востребованы лечащие врачи
Олег ИВАНОВ
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Средняя зарплата в области здравоохранения составляет около 30 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter. Они изучили предложения за последние три месяца. Специалисты выяснили, в каком медицинском персонале нуждается Воронежская область и какую зарплату предлагают специалистам профессиональной сферы «Медицина/Фармацевтика».

Количество предложений в данной области составляет около 6% от общего числа вакансий. Востребованы лечащие врачи (35%), фармацевты (26%), провизоры (25%), врачи-эксперты (23%), специалисты по клиническим исследованиям (16%), а также младший и средний медицинский персонал (13%).

Как отмечают эксперты, есть интересные предложения: так, до 80 тысяч рублей готовы платить врачу-терапевту в частном медцентре. От 60 тысяч предлагают врачу-косметологу сети салонов красоты. От 48 тысяч рублей на руки может зарабатывать врач клинической лабораторной диагностики, а до 50 тысяч – мануальный терапевт.

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