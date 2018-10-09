В Воронеже мужчина погиб на пожаре
В Левобережном районе ночью горел частный дом
Пожар потушили в 23.41.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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В понедельник, 8 октября, около 23 часов загорелся частный дом на улице Крылова.
- На месте ЧП работали девять наших сотрудников на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 23.41. Сгорел чердак. На месте ЧП обнаружили труп 29-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.