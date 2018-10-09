В Воронеже мужчина погиб на пожаре

9 Окт. 13:16 2018-10-09T13:22:32+03:00

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Пожар потушили в 23.41. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

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В понедельник, 8 октября, около 23 часов загорелся частный дом на улице Крылова.

- На месте ЧП работали девять наших сотрудников на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 23.41. Сгорел чердак. На месте ЧП обнаружили труп 29-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.