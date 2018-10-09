2018-10-09T13:01:07+03:00
Происшествия

Под Воронежем ПАЗ сбил насмерть мужчину

Трагедия случилась в Рамонском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разбираются в причинах аварии.Полицейские разбираются в причинах аварии.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 8 октября, в 18.45 на хуторе Красный Рамонского района случилась авария со смертельным исходом.

- 54-летний водитель, руливший автобусом ПАЗ, не успел затормозить перед появившимся на дороге пешеходом. Тот попал под колеса. Травмы оказались смертельными. Личность погибшего установили. Также известно, что 55-летний мужчина шел вне зоны пешеходного перехода, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 8 октября в Грибановском районе на дороге Курск-Саратов 43-летний местный житель, ехавший на «Ладе-Гранте», выехал на встречную полосу и врезался в мопед Racer. 40-летний житель Борисоглебска, ехавший на мопеде, погиб на месте.

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