Воронежцам расскажут японские анекдоты

9 Окт. 12:36 2018-10-09T12:36:44+03:00

Представление пройдет в рамках Года Японии в России

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17 октября воронежцам покажут представление японского театра. Событие состоится в рамках перекрестного года России в Японии и Японии в России.

В столицу Черноземья приедет театр «Ракуго». Это японский литературный и театральный жанр, созданный в XVI-XVII веках, - миниатюры, исполняемые профессиональными рассказчиками (ракугока) на эстраде или сцене театра ёсэ. Ракуго разнообразны по форме и содержанию, могут представлять характер анекдота, а могут - длинный рассказ. В Воронеж приедет известный ракуго-мастер Кацура Утазо. Представление будет идти на японском языке с русскими субтитрами.

Спектакль покажут 17 октября в 19.00 в Доме актера (ул. Дзержинского, 5). Вход свободный по предварительной регистрации.