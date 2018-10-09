В Воронеже поймали воров за 15 минут

9 Окт. 12:36 2018-10-09T12:36:34+03:00

Те даже не успели уйти с места преступления

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6 октября сотрудникам вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области сообщили о краже в квартире в одном из домов по улице Березовая Роща.

Оказалось, что 54-летний местный житель выпивал вместе с двумя приятелями. Вот только те решили обворовать товарища: они вытащили у него из квартиры бытовую технику на сумму 7000 рублей и скрылись.

Менее, чем через 15 минут сотрудники вневедомственной охраны заметили возле соседних домов схожих мужчин. Те попытались сбежать, однако были задержаны. Ими оказались 28-летние граждане: житель Рамонского района Воронежской области и мужчина без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело.