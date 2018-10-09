2 ноября в Воронежской области можно будет написать большой этнографический диктант

9 Окт. 12:29 2018-10-09T12:29:32+03:00

В регионе для этого создадут 45 площадок

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2 ноября, в преддверии Дня народного единства, в Воронежской области, как и в других регионах России, можно будет написать этнографический диктант. Это тестирование, которое покажет, насколько хорошо вы осведомлены о традициях населяющих нашу страну народов. В нашем регионе можно будет пройти его на 45 площадках.

- Участниками стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет, - разъясняют в пресс-службе областного правительства.

В тесте предусмотрено 30 вопросов: 20 из них - общие, а десять - региональные, составленные в отдельности для каждого субъекта. Время выполнения - 45 минут.

- Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.