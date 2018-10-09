Воронежец стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу

9 Окт. 12:19 2018-10-09T12:32:24+03:00

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18-летний воронежский танцор Сергей Чернышев произвел фурор на третьих летних юношеских Олимпийских играх. На мировом форуме, проходящем в Буэнос-Айресе, он завоевал золото в дебютировавшем виде спорта – брейк-дансу.

Соревнования были немного похожи на баттлы рэпперов. Разогрев публики со стороны харизматичного темнокожего судьи, выступления спортсменов под псевдонимами… Чернышов, например, придумал себе ник Bumblebee, в честь мультипликационного героя – робота-трансформера.

Надо сказать, свой псевдоним воронежец оправдал на сто процентов. Сергей выделывал немыслимые пируэты, в буквальном смысле слова стоял на голове. Впрочем, не только стоял, но и крутился на ней.

Самым тяжелым поединком стал полуфинал с японцем Shigekix. До Олимпиады Сергей соперника из Страны восходящего солнца не побеждал. Но сделал это как раз вовремя. Судьи признали, что воронежец был круче в трех из четырех раундов.

В финале же с Мартином Лежоном (Martin) было куда проще. 16-летний француз казался ребенком по сравнению с уверенным как танк и пластичным как змея Чернышевым. Арбитры отдали нашему спортсмену победу во всех четырех раундах. А общий счет был вообще разгромным – 19:1 в пользу воронежца.

Сергей Чернышев занимается с брейк-дансом с девяти лет под руководством своего отца. Сейчас он выступает за сочинский клуб «Outstanding». Сергей участовал в проекте «Танцы» на канале ТНТ.

Справка «КП»

Юношеские Олимпийские игры проходят раз в четыре года. В них участвуют спортсмены с 15 до 18 лет. Первые такие игры прошли в 2010 году в Сингапуре.

Нынешние третье летние Юношеские Олимпийские игры в столице Аргентины Буэнос-Айресе продлятся до 18 октября. По итогам двух соревновательных дней Олимпиады Россия занимает первое место в неофициальном командном зачете – у наших спортсменов 11 золотых медалей, по одной серебряной и бронзовой медали. Идущие вторыми венгры сильно отстают. У них пять золотых наград.