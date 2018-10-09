В Воронеже за виртуального инвалида получили немалые деньги
Полицейские раскрыли аферу в одной из городских организаций сферы услуг. По версии следствия, 32-летняя женщина – директор этой фирмы предоставила для получения субсидии липовые документы о трудоустройстве инвалида и оборудовании его рабочего места мебелью и оргтехникой. На самом деле мужчина в этой организации не работал.
- В итоге женщина получила субсидию – 66 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (максимальное наказание – шесть лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.