2018-10-09T11:05:18+03:00
Происшествия

В Воронеже за виртуального инвалида получили немалые деньги

Нехитрую комбинацию с фиктивным трудоустройством мужчины провернула женщина-директор одной из организации сферы услуг
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
66 тысяч рублей субсидии за виртуального инвалида достались директору.66 тысяч рублей субсидии за виртуального инвалида достались директору.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли аферу в одной из городских организаций сферы услуг. По версии следствия, 32-летняя женщина – директор этой фирмы предоставила для получения субсидии липовые документы о трудоустройстве инвалида и оборудовании его рабочего места мебелью и оргтехникой. На самом деле мужчина в этой организации не работал.

- В итоге женщина получила субсидию – 66 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (максимальное наказание – шесть лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя