2018-10-09T11:00:04+03:00
Здоровье

Прокуратура уличила воронежские поликлиники в больших очередях к специалистам

На осмотр к врачам по закону пациент должен попасть через сутки после обращения, а на обследования - не позже чем через две недели
Юлия ТЕРНОВА
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Ни к врачу-терапевту, ни к узким специалистам так быстро не попадешьНи к врачу-терапевту, ни к узким специалистам так быстро не попадешьФото: Мария ЛЕНЦ
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Воронежская прокуратура проверила, как долго приходится ждать возможности попасть в врачу посетителям городских поликлиник. Нарушений оказалось много:

- В поликлинике № 10 на момент проверки ближайшая запись на первичный прием к врачам общей практики была возможна только через две недели, тогда как сроки ожидания не должны превышать 24 часов с момента обращения. Аналогичная ситуация сложилась и с врачами-специалистами поликлиники: попасть на консультацию можно только в сроки, существенно превышающие предусмотренные законом, - сообщает пресс-служба ведомства.

Попасть на обследование в Воронеже тоже не так просто:

- При проверке поликлиники № 9, Воронежской городской больницы № 4 выявлены случаи ожидания УЗИ и других исследований больше 14 календарных дней. Нарушения в части доступности оказания медицинской помощи также установлены прокурорами Левобережного, Центрального районов.

При записи через интернет визит к врачу тоже приходится откладывать надолго:

- По итогам проверки Воронежской городской клинической больницы № 20 выявлено, что на портале в сети «Интернет» учреждением не предоставлена возможность подачи заявки на первичное посещение к следующим врачам: дерматовенерологу, травматологу, онкологу, в том числе детским. Сходные нарушения установлены в медицинских учреждениях Советского и Железнодорожного районов г. Воронежа.

А в поликлинике № 18 на левом берегу серьезно не хватает терапевтов:

- Срок ожидания оказания медицинской помощи увеличивается с 24 часов до 3 дней ввиду нехватки врачей. Аналогичные нарушения выявлены в Коминтерновском и Центральном районах г. Воронежа.

В ведомстве сообщают, что взяли на контроль эту ситуацию.

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