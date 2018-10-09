Из-за аварии на улице Бурденко в Воронеже встали в пробке две улицы
Утром во вторник, 9 октября, на улице Бурденко недалеко от перекрестка с Советской столкнулись два легковых автомобиля, которые, предположительно, двигались в одном направлении. Судя по повреждениям, удар был довольно сильным. У одной из машин – «Киа Сид» - полностью снесен бампер, фары и передняя часть до самого радиатора. Второй участник ДТП – внедорожник – вылетел на обочину и столкнулся с деревом.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства аварии. О пострадавших ничего не известно.
А тем временем от места ДТП расползается пробка по улицам Бурденко и Транспортной. К 10 часам практически встало и кольцо на улице 45-ой Стрелковой дивизии.
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