Под Воронежем водитель "Гранты" насмерть сбил мопедиста

9 Окт. 09:40 2018-10-09T12:56:45+03:00

Сам автомобилист тоже попал в больницу

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Накануне в Грибановском районе на 441 километре дороги "Курск - Саратов" произошло серьезное ДТП: 43-летний водитель "Лады Гранты", житель Борисоглебского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом Racer. Сидевший за его рулем мужчина, 40-летний житель Борисоглебска, погиб на месте - еще до прибытия скорой помощи. Как сообщает пресс-служба главного управления полиции по Воронежской области, водитель автомобиля тоже получил травмы. Сейчас он в больнице.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства.