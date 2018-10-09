2018-10-09T10:08:30+03:00
Общество

"Велоночь" в Воронеже собрала всего тысячу участников

Перенос акции с мая на октябрь негативно отразился на числе желающих прокатиться в приятной компании
Юлия ТЕРНОВА
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Это первая "Велоночь", которая состоялась в октябре, а не в маеЭто первая "Велоночь", которая состоялась в октябре, а не в мае
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Акция "Велоночь", которую дважды переносили в этом году, состоялась на минувших выходных. Сейчас уже подвели итоги акции: оказалось, что она установила своеобразный антирекорд, собрав всего тысячу участников.

Это вполне объяснимо: в прошлом году формат мероприятия изменили, перенеся массовое катание с ночи на вечер. Такая инициатива организаторов уже вызвала у горожан недовольство. Кроме того, "Велоночь" всегда проводили в мае, а в этот раз провели в октябре, что тоже разочаровало многих: кататься по холоду и лужам нравится далеко не всем. Кроме того, организаторы еще сильнее укоротипли маршрут - до 15 километров. Для сравнения - в 2014 году он составлял 21 километр.

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