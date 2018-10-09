2018-10-09T06:38:20+03:00
Общество

Жители одного из сел в Воронежской области замерзают из-за бюрократии

Люди разрушили угольные печи, но чиновники затягивают газификацию
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.
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В Воронежской области жители села Приволье замерзают в своих домах из-за бюрократических процедур и невыполненного обещания чиновников. Об этом рассказали активисты ОНФ в понедельник, 8 октября.

Летом в населенном пункте завершилось строительство газопровода, которого сельчане добивались шесть лет. Людям пообещали, что с 1 сентября, сразу после сдачи объекта, начнется подключение домов к системе централизованного газоснабжения. Местные жители сломали угольные печи и установили все необходимое газовое оборудование. Однако ни в сентябре, ни в октябре обещанное подключение так и не началось.

В настоящее время среднесуточная температура составляет не более шести-семи градусов, а ночью столбики термометров опускаются ниже нуля. Сельчане в буквальном смысле замерзают, кроме того, они не могут даже приготовить пищу.

Глава сельского поселения Наталья Концова рассказала общественникам, что документы на построенные сети пока находятся в региональной Единой дирекции капитального строительства и газификации. Они еще не прошли проверку в инспекции государственного строительного надзора.

- В последних числах сентября в департаменте строительной политики, который является заказчиком газификации, обещали оформить необходимые бумаги в течение недели. Газовая служба в свою очередь гарантировала быстрое подключение, поскольку объект в Приволье программный. После встречи активистов ОНФ с жителями села был озвучен другой срок – после 25 октября. Не факт, что его выдержат. Например, год назад в соседнем селе Каверье газ пустили значительно позже запланированного срока, в середине ноября, когда уже начались морозы, – констатировали активисты.

Жители села, оставшиеся без угольных печей, планируют потратиться на дорогостоящие обогреватели. Многие вынуждены занимать деньги, так как сбережения ушли на газовое оборудование. Общая стоимость газификации дома приближается к 120 тыс. рублей, при этом основная масса жителей села – пенсионеры.

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