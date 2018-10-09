В программу фестиваля "Маршак" добавили несколько спектаклей

9 Окт. 08:32 2018-10-10T14:46:47+03:00

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На сегодняшний день продано более 60 процентов билетов на четвертый фестиваль "Маршак". Детский театральный форум пройдет в Воронеже с 27 октября по 4 ноября. В афише множество интересных событий (подробнее). Правда, в программе произошла отмена одного из спектаклей - на форум не приедет театр из Хакассии с постановкой "Соседи". Зато это компенсируется приятной новостью.

- В связи с повышенным спросом в программу добавлены дополнительные показы спектаклей «Все подряд» и «Семейная пекарня», - сообщили организаторы.

Стало известно и одно из событий бесплатной программы Маршакфеста. 3 ноября, в День рождения Самуила Яковлевича, пройдет акция “Живая классика».

Кстати, напоминаем про конкурс детских рисунков, который проходит в преддверии фестиваля - три победителя получат по два билета на один из спектаклей форума.