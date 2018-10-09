2018-10-09T07:02:01+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет 10-й чемпионат по парикмахерскому искусству "Город чемпионов"

Горожане смогут понаблюдать за работой специалистов в области красоты в конце недели
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже пройдет 10-й, юбилейный, чемпионат по парикмахерскому искусству, визажу и боди-арту «Город чемпионов». Он состоится в рамках шестой выставки «Стиль и красота».

С 12 по 13 октября в Event-hall свое мастерство покажут специалисты в области причесок, макияжа, татуировок и художественной росписи по телу. В программе конкурса соревнования в нескольких номинациях. Мастера причесок и гуру окраски представят свои наработки в области дневной, вечерней и торжественной прически, прически новобрачной, мужской стрижки, женской стрижки с укладкой, салонного и подиумного фантазийного плетения, образы с пастижерными элементами, визажисты покажут smokey eyes, креативный, фантазийный и макияж для невесты. Будут номинации для боди-арта, аквагрима и hair tattoo. Зрителей ждут яркие дефиле с получившимися образами.

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