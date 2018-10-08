2018-10-08T21:34:07+03:00
Общество

Воронежцев научат быть осознанными и справляться со стрессом и тревогой

Практическое занятие пройдет в книжном клубе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 октября в книжном клубе "Петровский" в рамках цикла психологических встреч пройдет лекция "Игры разума: практики осознанности". Психолог Алла Шепелева расскажет о майндфулнесс.

Практики осознанности или медитация майндфулнесс были созданы на основе буддийских практик и впервые применены в работе со стрессом в 1979 году в одной из университетских клиник американским исследователем Джоном Кабат-Зинном. Это направление десятилетиями изучалось и развивалось не только в Америке, но и в Европе. Сейчас область его применения не ограничена медициной и психотерапией. Эффективность методики доказана научно, а популярность настолько велика, что майндфулнесс практикуют в таких корпорациях, как Google, Apple, Yahoo, Starbucks. Практики осознанности помогают научиться справляться со стрессом и тревогой.

Начало в 19.00.

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