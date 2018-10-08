Ночью воронежцам стоит быть осторожнее у развязки на 9 Января

8 Окт. 20:01 2018-10-08T20:01:27+03:00

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Ремонт по программе "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого привели в порядок сто городских улиц, подходит к концу. В ночь с 8 на 9 октября будут ремонтировать всего лишь один объект - съезд у развязки на 9 Января - Антонова-Овсеенко - Героев Сибиряков.

Во время работ по федеральной программе кое-где удалось сэкономить. На некоторых участках, например, не потребовалось менять бордюры. Съезды как раз вошли в число объектов, которые ремонтируют на сэкономленные деньги. Как отметил руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов, теперь не будет разрыва между участком, отремонтированном в 2017 году, и свежим покрытием на развязке.