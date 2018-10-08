2018-10-08T19:50:39+03:00
Общество

В Воронеже реконструируют проспект Революции и площадь Победы

Работы пройдут до 2020 года
Виктор ПАВЛОВ
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На планерке в городской администрации сообщили о грядущей реконструкции площади Победы. Там планируется заменить тротуарное покрытие, соорудить новый фонтан, установить скамейки и урны, организовать озеленение с автополивом.

Также до 2020 года планируется привести в порядок проспект Революции. Отмечается, что в реконструкции будут использоваться исключительно качественные материалы, в том числе гранит. Обещают спрятать нависающие кабели под землю и сделать велодорожки.

Реконструкцию Литературного парка и улицы Орджоникидзе тем временем решили отложить. Эти объекты будут обновлять не раньше 2020 года.

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