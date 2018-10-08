Житель Воронежской области срубил 10 деревьев, которые мешали ему подъехать к дому
Теперь придется ответить перед судом
Мужчина решил буквально прорубить путь к своему домуФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сразу десять ясеней были вырублены рядом с больницей на улице Грузинской микрорайона Сомово. Местные жители сразу указали полицейским, кто тут будет главным подозреваемым. Ясени решил устранить 31-летний житель поселка Шуберское. Он был уверен, что деревья мешают подъехать к дому.
- Следственно-оперативная группа обнаружила части спиленных деревьев, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет заключения.