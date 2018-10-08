2018-10-08T19:01:57+03:00
Общество

В Воронеже снесли 22 аварийных дома

Ведется работа по освобождению других зданий
Виктор ПАВЛОВ
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В этом году в Воронеже снесли 22 расселенных аварийных дома. Об этом рассказал Олег Зацепин, руководитель управления жилищных отношений.

Некоторые здания по-прежнему не получается снести из-за того, что в собственности у юрлиц и физлиц находятся нежилые помещения. К числу таких домов относятся строения на Дорожной, 28; Ленинградской, 14, 15, 112а, 114а, 116; Менделеева, 23. Владельцев помещений не устраивает компенсация, которую им предлагают. Ведутся судебные процессы. В других местах идет работа по выплате компенсаций тем, у кого уже изъяли жилые помещения.

Как поясняют в мэрии, эти проблемы в скором времени решатся. Но сложнее ситуация с теми аварийными домами, в которых расположены помещения федеральной собственности. Таковых - семь. Их нужно будет сначала передать в собственность муниципалитета.

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