В Воронеже экскаватор уничтожил 42 гаража

8 Окт. 18:44 2018-10-08T18:45:47+03:00

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В Коминтерновском районе снесли 42 гаража и сарая. Об этом сообщают в мэрии. Постройки убрали в переулке Политехническом, на улицах Карпинского и Елецкая. Чтобы найти собственников, отправляли запросы в государственные органы и в полицию, размещали объявления на воротах.

- Все работы проводились под чутким руководством рабочей группы, в которую входили сотрудники отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям, отдела ЖКХ и организации работы по эксплуатации жилого фонда, а также правового отдела районной управы, - отмечают в мэрии.

В реестре самовольно установленных сооружений числятся 750 объектов. Если вы сомневаетесь в том, законно ли стоит на месте ваш гараж или сарай, лучше свяжитесь с районной управой.