В Воронеже мужчина упал с балкона 13 этажа

8 Окт. 18:25 2018-10-08T18:26:02+03:00

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Сегодня, 8 октября, у дома 104 по улице 45-й Стрелковой дивизии обнаружили тело мужчины. Как рассказывают соседи, он упал с 13 этажа общего балкона в подъезде. После падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

В Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области сообщают:

- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстрятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.