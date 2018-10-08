В Воронеже мужчина упал с балкона 13 этажа
Следователи начали проверку по факту его гибели
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Сегодня, 8 октября, у дома 104 по улице 45-й Стрелковой дивизии обнаружили тело мужчины. Как рассказывают соседи, он упал с 13 этажа общего балкона в подъезде. После падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
В Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области сообщают:
- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстрятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.