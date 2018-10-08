Мартиросян рассказал о воронежском романе, а Харламов сделал комплимент Саутину

8 Окт. 18:20 2018-10-08T18:23:19+03:00

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7 октября воронежцы с Comedy Club отметили 15-летие проекта. В Event-Hall собралось около 2000 зрителей и весь действующий состав резидентов: шутить в столицу Черноземья приехали Гарик Мартиросян, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и Андрей Скороход, трио «Иванов, Смирнов, Соболев», группа USB, Андрей Бебуришвили и Евгений Синяков.

- Ваш город имеет для нас особое значение. У нас с Воронежем длительный юмористический роман. Здесь была первая лига КВН, когда мы начинали играть, Харламов в составе команды «МАМИ», а я в команде «Новые армяне», именно здесь мы сформировались как юмористы. За это Воронежу низкий поклон, - отметил в начале вечера Гарик Мартиросян.

Программа была построена по принципу телешоу: за столиками сидели известные воронежцы. С интерактива с ними и начался вечер. Особенно активным был некий Денис Юрьевич, сразу взявший инициативу в свои руки, что юмористы спросили у него разрешения дать и им пошутить.

Гарик Харламов выдал респект великому воронежскому спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Саутину, который был среди гостей:

- Как можно прыгать с 10-метровой вышки в тишине? Если бы я прыгал с такой высоты, брызги бы начались задолго до того, как я попал на уровень воды, - признался Харламов.

В этот вечер воронежцы посмеялись над уроком химии Демиса Карибидиса и Андрея Скорохода, приемами поиска вторых половинок на сайтах знакомств от Евгения Синякова, показом мод Иванова-Смирнова-Соболева, «нетрадиционным» охранником Тимура Батрутдинова, шутками Андрея Бебуришвили и группы USB.