2018-10-08T17:49:36+03:00
Общество

В Воронеже обрушился склад: под бетонной плитой погиб 27-летний парень

Молодой человек пытался выпилить кусок металлической балки
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива ГУ МВД по Воронежской областиФото из архива ГУ МВД по Воронежской области
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Смертельное ЧП произошло 6 октября в помещении на проспекте Труда, 67. Ранее здание использовалось под склад, но в последнее время пустовало. 27-летний парень попросил у владельца разрешения выпилить кусок балки. Она не была несущей, поэтому последний дал согласие.

Как рассказывают очевидцы, парень начал резать металлическую рельсу, по которой ходит кран-балка. В итоге оказалась задета сама кран-балка. Та потянула вниз опорную конструкцию, от этого начала крениться стена. Все это повлекло обрушение крыши. Одна из бетонных плит придавила потерпевшего. Тот скончался до приезда медиков.

- По факту смерти молодого человека следователями проводится доследственная проверка, в рамках которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - говорят в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Воронежской области. - По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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