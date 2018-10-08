2018-10-08T16:54:33+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник автосалона украл у жительницы Воронежа 265 тысяч рублей

Молодой человек исчез с чужими деньгами
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архиваФото из архива
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"Меня обманули!", - заявила рамонским полицейским 33-летняя местная жительница. Выяснилось, что она направилась в один из автосалонов, что недалеко от аэропорта, вместе с родным братом. Тут подошел какой-то знакомый, который пообещал помочь в покупке подержанного автомобиля. Мужчина сказал, что хорошо знаком с руководством, а потому может попросить о значительной скидке.

Женщина передала этому господину 265 тысяч рублей. Тот пошел "договариваться". Минуло полчаса, час... Знакомый не появлялся. Выяснилось, что он ушел через запасной выход вместе с деньгами. Но афера не удалась.

- Личность злоумышленника была установлена. Однако 21-летний подозреваемый скрылся в неизвестном направлении, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - В течение двух недель стражи порядка вели кропотливую работу, направленную на поиск злоумышленника. В итоге полицейские получили информацию, что подозреваемый приобрел билет на поезд, следующий до Воронежа. В назначенный день и час на железнодорожной станции "Воронеж-1" злоумышленник был задержан при выходе из вагона поезда.

Выяснилось, что украденные деньги парень успел потратить на погашение кредита и личные нужды. Но обманутая женщина не осталась без этих средств. Подоспели родственники парня, которые компенсировали все в полном объеме. Молодого человека будут судить за мошенничество, ему грозит до шести лет тюрьмы.

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