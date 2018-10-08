В Воронеже победители конкурса рисунков получат билеты на спектакли Маршакфеста

8 Окт. 16:48 2018-10-08T17:24:25+03:00

До 20 октября можно прислать свои работы на тему постановок четвертого театрального форума в редакцию

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Две с половиной недели осталось до старта четвертого фестиваля «Маршак». Напомним, детский театральный форум пройдет в Воронеже с 27 октября по 4 ноября. В его программе множество интересных событий (смотрите программу). Все уже находятся в предвкушении просмотра постановок, а мы предлагаем маленьким театралам ждать праздника ярко и активно! «Комсомолка» вместе с дирекцией Маршакфеста объявляют конкурс рисунков «Мой спектакль».

Мы предлагаем юным зрителям «нафантазировать» постановки и нарисовать результат. В афише «Маршака» есть, к примеру, такие интересные названия как «Спасти супербелку», «С тех пор… пингвины летают», «Я озвучиваю мультик», «Японская сказка. Меч самурая», «Я Басё», «Ваня и крокодил». Подумайте, о чем могут быть эти истории? Что за герои участвуют в них? Как они выглядят, во что одеты, о чем грустят, чему радуются?

Нарисуйте спектакль целиком или кого-то из героев отдельно, какими они представляются в ваших фантазиях.

Для своих работ можно использовать краски, карандаши, фломастеры, цветную бумагу, природные материалы, ткань, вату и блестки - все, что так любят использовать художники в театре. Фантазируйте без ограничений - ведь только так рождается театральное волшебство!

До 20 октября включительно мы принимаем фото рисунков в электронном виде на почту tatyana.shlyk@phkp.ru

По мере поступления рисунков мы будем публиковать самые яркие фантазии детворы. А 26 октября объявим победителей. Трое счастливчиков получат по 2 билета на один из спектаклей Маршакфеста.