В Воронеже пройдет юбилейный Казачий спас

8 Окт. 16:26 2018-10-08T16:27:03+03:00

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14 октября воронежцев приглашают отметить Казачий спас. Праздник развернется в селе Ямное. В парке «Рождественский» пройдут соревнования по рубке лозы, перетягиванию каната, поднятию гирь, казаки покажут удаль в прохождении полосы препятствий. Также пройдут соревнования по преодолению скалодрома.

На празднике пройдет традиционный молебен и концерт казачьих вокальных коллективов. Начало в 11.00.