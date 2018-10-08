В Воронеже пройдет юбилейный Казачий спас
Праздник развернется в Ямном
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 октября воронежцев приглашают отметить Казачий спас. Праздник развернется в селе Ямное. В парке «Рождественский» пройдут соревнования по рубке лозы, перетягиванию каната, поднятию гирь, казаки покажут удаль в прохождении полосы препятствий. Также пройдут соревнования по преодолению скалодрома.
На празднике пройдет традиционный молебен и концерт казачьих вокальных коллективов. Начало в 11.00.