94% жителей Воронежа платят взносы за капремонт

8 Окт. 16:14 2018-10-08T16:15:23+03:00

А вот в Богучарском и Новоусманском районах области собираемость ниже

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Жители Воронежской области в основном исправно платят за капремонт. В частности, собираемость взносов на эту строчку за 9 месяцев 2018 года составила 93,1% в Воронежской области и 93,9% в столице Черноземья, сообщили в региональном фонде капремонта.

В Воронеже лучше всего за капремонт платят жители Советского, Левобережного и Железнодорожного районов, в области - более ответственные жители Петропавловского, Подгоренского и Хохольского района. Зато ниже 85% собираемость взносов в Богучарском и Новоусманском районах.

В Фонде каремонта считают, что высокой собираемости взносов способствует упрощенный механизм взыскания долгов: если они не превышают 500 тысяч рублей, претензии рассматриваются в мировом суде и на основании приказа мирового судьи приставы списывают со счета должника сумму долга и судебные издержки.