В Воронеже нашли фальсифицированный сыр "Российский"

8 Окт. 16:02 2018-10-08T16:02:02+03:00

Об этом сообщает Россельхознадзор

Изменить размер текста: A A

Сотрудники управления Россельхознадзора нашли в Воронеже фальсифицированный сыр. Он обнаружился во время проверки в военной части. Это сыр "Российский" твердый с заявленной жирностью 50%, произведенный ООО "Молпродторг" в городе Балаково.

Исследования показали несоответствие жирно-кислотного состава, что свидетельствует о фальсификации продукции. Факт несоответствия обязательным требованиям безопасности подтверждается протоколом испытаний ФГБУ "Белгородская МВЛ", сообщили в пресс-службе управления по Воронежской и Липецкой областям.