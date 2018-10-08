В Воронеже нашли фальсифицированный сыр "Российский"
Об этом сообщает Россельхознадзор
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Сотрудники управления Россельхознадзора нашли в Воронеже фальсифицированный сыр. Он обнаружился во время проверки в военной части. Это сыр "Российский" твердый с заявленной жирностью 50%, произведенный ООО "Молпродторг" в городе Балаково.
Исследования показали несоответствие жирно-кислотного состава, что свидетельствует о фальсификации продукции. Факт несоответствия обязательным требованиям безопасности подтверждается протоколом испытаний ФГБУ "Белгородская МВЛ", сообщили в пресс-службе управления по Воронежской и Липецкой областям.